Кочубей Михаил Николаевич 05.01.1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кочубей Михаил Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 05.01.1863, Вороньки, Чернігівська область

умер 1935, Флоренция

Отец
Кочубей Николай Аркадьевич27.10.1827 г.р.
Мать
Рохманова (Волконская) Елена Сергеевна28.09.1835 г.р.
Супруги
Кочубей (Трегубова) Наталья ДмитриевнаОколо 1870 г.р.
Дети
Кочубей Василий Михайлович1889 г.р.
Викберг (Кочубей) Елена Михайловна20.01.1891 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1863

Отец: Кочубей Николай Аркадьевич

Мать: Рохманова (Волконская) Елена Сергеевна

Вороньки, Чернігівська область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочубей (Трегубова) Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Кочубей Василий Михайлович

Мать ребёнка: Онощко Пелагея Дмитриевна

Вороньки, Чернігівська область

Рождение ребёнка
20.01.1891

Дочь: Викберг (Кочубей) Елена Михайловна

Мать ребёнка: Онощко Пелагея Дмитриевна

Вороньки, Чернігівська область

Рождение ребёнка
1892

Сын: Кочубей Николай Михайлович

Мать ребёнка: Онощко Пелагея Дмитриевна

Вороньки, Чернігівська область

Рождение ребёнка
1893

Сын: Кочубей Михаил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Вороньки, Чернігівська область

Рождение ребёнка
15.04.1896

Сын: Кочубей Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Онощко Пелагея Дмитриевна

Вороньки, Чернігівська область

Смерть
1935

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