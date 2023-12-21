Кочубей Михаил Николаевич
мужской, родился 05.01.1863, Вороньки, Чернігівська область
умер 1935, Флоренция
ОтецКочубей Николай Аркадьевич27.10.1827 г.р.
МатьРохманова (Волконская) Елена Сергеевна28.09.1835 г.р.
Супруги
Кочубей (Трегубова) Наталья ДмитриевнаОколо 1870 г.р.
Дети
Кочубей Василий Михайлович1889 г.р.
Викберг (Кочубей) Елена Михайловна20.01.1891 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1863
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Сын: Кочубей Василий Михайлович
Мать ребёнка: Онощко Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.01.1891
Дочь: Викберг (Кочубей) Елена Михайловна
Мать ребёнка: Онощко Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Кочубей Николай Михайлович
Мать ребёнка: Онощко Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Кочубей Михаил Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1896
Сын: Кочубей Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Онощко Пелагея Дмитриевна
Смерть
1935