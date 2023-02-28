Дудкин Григорий Петрович
Место рождения
Дата рожденияДо 1877
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: Дудкин Петр Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1897
Дочь: Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Дудкина Анна Петровна
Рождение ребёнка
27.04.1901
Мать ребёнка: Дудкина Анна Петровна
Рождение ребёнка
25.05.1902
Сын: Дудкин Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Дудкина Анна Петровна
Рождение ребёнка
24.03.1904
Сын: Дудкин Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Дудкина Анна Петровна
Рождение ребёнка
19.09.1909
Сын: Дудкин Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Дудкина Анна Петровна
Рождение ребёнка
24.08.1912
Сын: Дудкин Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Дудкина Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дудкина Анна Петровна