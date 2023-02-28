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Дудкин Григорий Петрович

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

До 1877

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: Дудкин Петр Дмитриевич

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1897

Дочь: Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Дудкина Анна Петровна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
27.04.1901

Сын: Дудкин Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Дудкина Анна Петровна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
25.05.1902

Сын: Дудкин Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Дудкина Анна Петровна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
24.03.1904

Сын: Дудкин Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Дудкина Анна Петровна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
19.09.1909

Сын: Дудкин Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Дудкина Анна Петровна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
24.08.1912

Сын: Дудкин Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Дудкина Анна Петровна

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудкина Анна Петровна

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