Дудкина (Крюкова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудкина (Крюкова) Анна Петровна

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Место рождения

Ногинск, Богородский, Московская область

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
До 1897

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Дудкин Григорий Петрович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
27.04.1901

Сын: Дудкин Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Дудкин Григорий Петрович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
25.05.1902

Сын: Дудкин Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Дудкин Григорий Петрович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
24.03.1904

Сын: Дудкин Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Дудкин Григорий Петрович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
19.09.1909

Сын: Дудкин Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Дудкин Григорий Петрович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
24.08.1912

Сын: Дудкин Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Дудкин Григорий Петрович

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудкин Григорий Петрович

Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область
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