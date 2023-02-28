Дудкина (Крюкова) Анна Петровна
Место рождения
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1897
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Дудкин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
27.04.1901
Отец ребёнка: Дудкин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
25.05.1902
Сын: Дудкин Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Дудкин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
24.03.1904
Сын: Дудкин Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Дудкин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
19.09.1909
Сын: Дудкин Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Дудкин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
24.08.1912
Сын: Дудкин Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Дудкин Григорий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно