Фуноту Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуноту Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Фуното/фонотов Трифон Константинович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов Константин Лихтерович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Катерина Константиновна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов Константин Лихтерович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Фуното/фонотов Леонтий Константинович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов Константин Лихтерович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Феодора Константиновна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов Константин Лихтерович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Фуното/фонотов Варфоломей Константинович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов Константин Лихтерович

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