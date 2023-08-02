Фуноту Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Фуното/фонотов Трифон Константинович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов Константин Лихтерович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Катерина Константиновна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов Константин Лихтерович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Фуното/фонотов Леонтий Константинович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов Константин Лихтерович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Феодора Константиновна
Отец ребёнка: Фуното/фонотов Константин Лихтерович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Фуното/фонотов Варфоломей Константинович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов Константин Лихтерович