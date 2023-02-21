Столбов Лаврентий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Столбов Николай Спиридонович
Мать: Татьяна Евсеевна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Елизавета Лаврентьевна
Мать ребёнка: Августа Дмитриевна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Столбов Евграфий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Августа Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Августа Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область