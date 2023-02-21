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Столбов Лаврентий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Столбов Николай Спиридонович

Мать: Татьяна Евсеевна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Елизавета Лаврентьевна

Мать ребёнка: Августа Дмитриевна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Столбов Евграфий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Августа Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Августа Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
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