Столбов Николай Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Столбов Спиридон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Столбов Лаврентий Николаевич
Мать ребёнка: Татьяна Евсеевна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Столбов Кондрат Николаевич
Мать ребёнка: Татьяна Евсеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Евсеевна
Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область