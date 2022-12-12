Столбов Николай Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столбов Николай Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Столбов Спиридон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Столбов Лаврентий Николаевич

Мать ребёнка: Татьяна Евсеевна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Столбов Кондрат Николаевич

Мать ребёнка: Татьяна Евсеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Евсеевна

Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
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