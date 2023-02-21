(Столбова) Августа Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Столбова) Августа Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Елизавета Лаврентьевна

Отец ребёнка: Столбов Лаврентий Николаевич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Столбов Евграфий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Столбов Лаврентий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столбов Лаврентий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
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