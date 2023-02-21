(Столбова) Августа Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Елизавета Лаврентьевна
Отец ребёнка: Столбов Лаврентий Николаевич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Столбов Евграфий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Столбов Лаврентий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область