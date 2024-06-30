Сундуков Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сундуков Борис

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Место рождения

арт. им. Димитрова Дергачевский район Саратовская область

Дата рождения

09.05.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1948

Отец: Сундуков Петр

Мать: Сундукова (Маркова) Нина

Рождение ребёнка
05.12.1971

Сын: Сундуков Олег

Мать ребёнка: Сундукова (Казакова) Надежда

Рождение ребёнка
12.02.1973

Дочь: (Сундукова) Ольга

Мать ребёнка: Сундукова (Казакова) Надежда

Рождение ребёнка
31.05.1978

Сын: Сундуков Николай

Мать ребёнка: Сундукова (Казакова) Надежда

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