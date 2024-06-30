Сундуков Борис
Место рожденияарт. им. Димитрова Дергачевский район Саратовская область
Дата рождения09.05.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1948
Отец: Сундуков Петр
Мать: Сундукова (Маркова) Нина
Рождение ребёнка
05.12.1971
Сын: Сундуков Олег
Мать ребёнка: Сундукова (Казакова) Надежда
Рождение ребёнка
12.02.1973
Дочь: (Сундукова) Ольга
Мать ребёнка: Сундукова (Казакова) Надежда
Рождение ребёнка
31.05.1978
Сын: Сундуков Николай
Мать ребёнка: Сундукова (Казакова) Надежда