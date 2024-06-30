Сундукова (Казакова) Надежда
Место рожденияпос. Урожайный Дергачевский район Саратовская область
Дата рождения01.02.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1951
Отец: Казаков Николай
Рождение ребёнка
05.12.1971
Сын: Сундуков Олег
Отец ребёнка: Сундуков Борис
Рождение ребёнка
12.02.1973
Дочь: (Сундукова) Ольга
Отец ребёнка: Сундуков Борис
Рождение ребёнка
31.05.1978
Сын: Сундуков Николай
Отец ребёнка: Сундуков Борис