Сундукова (Казакова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСундукова (Казакова) Надежда

Сундукова (Казакова) Надежда

avatar

Место рождения

пос. Урожайный Дергачевский район Саратовская область

Дата рождения

01.02.1951

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1951

Отец: Казаков Николай

Мать: Казакова (Кульгускина) Мария

Рождение ребёнка
05.12.1971

Сын: Сундуков Олег

Отец ребёнка: Сундуков Борис

Рождение ребёнка
12.02.1973

Дочь: (Сундукова) Ольга

Отец ребёнка: Сундуков Борис

Рождение ребёнка
31.05.1978

Сын: Сундуков Николай

Отец ребёнка: Сундуков Борис

Мы используем куки для улучшения работы сайта.