Сундуков Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сундуков Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сундуков Борис

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сундукова (Маркова) Нина

Рождение ребёнка
14.03.1945

Дочь: (Сундукова) Лариса

Мать ребёнка: Сундукова (Маркова) Нина

Рождение ребёнка
09.05.1948

Сын: Сундуков Борис

Мать ребёнка: Сундукова (Маркова) Нина

Смерть
Неизвестно

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