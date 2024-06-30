Сундуков Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сундуков Борис
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сундукова (Маркова) Нина
Рождение ребёнка
14.03.1945
Дочь: (Сундукова) Лариса
Мать ребёнка: Сундукова (Маркова) Нина
Рождение ребёнка
09.05.1948
Сын: Сундуков Борис
Мать ребёнка: Сундукова (Маркова) Нина
Смерть
Неизвестно