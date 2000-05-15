(Сундукова) Лариса
Место рожденияарт. им. Димитрова Дергачевский район Саратовская область
Дата рождения14.03.1945
Дата смерти15.05.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1945
Отец: Сундуков Петр
Мать: Сундукова (Маркова) Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кульгускин Василий
Развод
Неизвестно
Муж: Белоножко Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белоножко Иван
Рождение ребёнка
29.03.1965
Дочь: Январёва (Белоножко) Светлана
Отец ребёнка: Белоножко Иван
Смерть
15.05.2000
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно