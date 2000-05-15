(Сундукова) Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Сундукова) Лариса

(Сундукова) Лариса

Место рождения

арт. им. Димитрова Дергачевский район Саратовская область

Дата рождения

14.03.1945

Дата смерти

15.05.2000

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1945

Отец: Сундуков Петр

Мать: Сундукова (Маркова) Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кульгускин Василий

Развод
Неизвестно

Муж: Белоножко Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоножко Иван

Рождение ребёнка
29.03.1965

Дочь: Январёва (Белоножко) Светлана

Отец ребёнка: Белоножко Иван

Смерть
15.05.2000
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.