Благовещенская (Парланд) Маргарита-Лилиан Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благовещенская (Парланд) Маргарита-Лилиан Андреевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

03.06.1884

Дата смерти

10.09.1959

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1884

Отец: Парланд (parland) Андрей (Henry Francis)

Мать: Парланд (parland) Мария (Marie Charlotte)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1912

Сын: Благовещенский Эллий Николаевич

Отец ребёнка: Благовещенский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
21.05.1914

Дочь: Мария (Майя) Николаевна

Отец ребёнка: Благовещенский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
06.02.1918

Дочь: Маргарита Николаевна

Отец ребёнка: Благовещенский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Благовещенский Георгий (Марк) Николаевич

Отец ребёнка: Благовещенский Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Елена (Нелли) Николаевна

Отец ребёнка: Благовещенский Николай Васильевич

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
10.09.1959
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