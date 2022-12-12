Благовещенская (Парланд) Маргарита-Лилиан Андреевна
Место рождения
Дата рождения03.06.1884
Дата смерти10.09.1959
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1884
Рождение ребёнка
30.01.1912
Сын: Благовещенский Эллий Николаевич
Отец ребёнка: Благовещенский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
21.05.1914
Дочь: Мария (Майя) Николаевна
Отец ребёнка: Благовещенский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
06.02.1918
Дочь: Маргарита Николаевна
Отец ребёнка: Благовещенский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Благовещенский Георгий (Марк) Николаевич
Отец ребёнка: Благовещенский Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Елена (Нелли) Николаевна
Отец ребёнка: Благовещенский Николай Васильевич
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
10.09.1959