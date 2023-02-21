Благовещенский Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1912
Сын: Благовещенский Эллий Николаевич
Мать ребёнка: Благовещенская Маргарита-Лилиан Андреевна
Рождение ребёнка
21.05.1914
Дочь: Мария (Майя) Николаевна
Мать ребёнка: Благовещенская Маргарита-Лилиан Андреевна
Рождение ребёнка
06.02.1918
Дочь: Маргарита Николаевна
Мать ребёнка: Благовещенская Маргарита-Лилиан Андреевна
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Елена (Нелли) Николаевна
Мать ребёнка: Благовещенская Маргарита-Лилиан Андреевна
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
1932