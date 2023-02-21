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Благовещенский Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1912

Сын: Благовещенский Эллий Николаевич

Мать ребёнка: Благовещенская Маргарита-Лилиан Андреевна

Рождение ребёнка
21.05.1914

Дочь: Мария (Майя) Николаевна

Мать ребёнка: Благовещенская Маргарита-Лилиан Андреевна

Рождение ребёнка
06.02.1918

Дочь: Маргарита Николаевна

Мать ребёнка: Благовещенская Маргарита-Лилиан Андреевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Благовещенский Георгий (Марк) Николаевич

Мать ребёнка: Благовещенская Маргарита-Лилиан Андреевна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Елена (Нелли) Николаевна

Мать ребёнка: Благовещенская Маргарита-Лилиан Андреевна

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
1932