Дьякова (Мананникова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьякова (Мананникова) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1928

Дата смерти

Около 1978

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928

Отец: Мананников Михаил Евсеевич

Мать: Мананникова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
16.03.1956

Сын: Дьяков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.03.1961

Дочь: Воробьёва Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дьяков Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Около 1978
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