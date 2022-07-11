Дьякова (Мананникова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1928
Дата смертиОколо 1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1928
Рождение ребёнка
16.03.1956
Сын: Дьяков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.03.1961
Дочь: Воробьёва Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Около 1978