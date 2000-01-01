Воробьёва (Дьякова) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва (Дьякова) Ольга Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1961

Отец: не указан

Мать: Дьякова Анна Михайловна

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