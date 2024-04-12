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Малыгина (-) Марья Семеновна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Малыгин Дмитрий Алексеев

Отец ребёнка: Малыгин Алексей Яковлевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Малыгин Николай Алексеев

Отец ребёнка: Малыгин Алексей Яковлевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Малыгин Григорий Алексеев

Отец ребёнка: Малыгин Алексей Яковлевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Некрасова Елена Алексеева

Отец ребёнка: Малыгин Алексей Яковлевич

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Алексей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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