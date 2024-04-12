Малыгина (-) Марья Семеновна
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Малыгин Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Малыгин Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Малыгин Григорий Алексеев
Отец ребёнка: Малыгин Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Некрасова Елена Алексеева
Отец ребёнка: Малыгин Алексей Яковлевич
Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно