Малыгин Дмитрий Алексеев
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
13.01.1835
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Малыгина Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Марья Дмитриевна
Мать ребёнка: Малыгина Екатерина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1844