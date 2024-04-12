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Малыгин Дмитрий Алексеев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Малыгин Алексей Яковлевич

Мать: Малыгина Марья Семеновна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
13.01.1835

Жена: Малыгина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Малыгина Екатерина Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Марья Дмитриевна

Мать ребёнка: Малыгина Екатерина Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1844
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