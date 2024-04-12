Логачева (Некрасова) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логачева (Некрасова) Александра Сергеевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

12.04.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1834

Отец: Некрасов Сергей Андреев

Мать: Некрасова Александра Тимофеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
04.02.1857

Муж: Логачев Матвей Васильев

Рождение ребёнка
27.10.1857

Дочь: Анна Матвеева

Отец ребёнка: Логачев Матвей Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.11.1858

Дочь: Анастасия Матвеева

Отец ребёнка: Логачев Матвей Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Логачев Никанор Матвеев

Отец ребёнка: Логачев Матвей Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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