Логачева (Некрасова) Александра Сергеевна
Место рождения
Дата рождения12.04.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1834
Бракосочетание
04.02.1857
Рождение ребёнка
27.10.1857
Дочь: Анна Матвеева
Отец ребёнка: Логачев Матвей Васильев
Рождение ребёнка
15.11.1858
Дочь: Анастасия Матвеева
Отец ребёнка: Логачев Матвей Васильев
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Логачев Матвей Васильев
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно