Некрасова (Некрасова) Александра Тимофеева
Место рождения
Дата рождения17.04.1807
Дата смерти13.10.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1807
Бракосочетание
30.01.1822
Рождение ребёнка
24.09.1823
Сын: Некрасов Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Некрасов Сергей Андреев
Рождение ребёнка
06.09.1825
Дочь: Праскева Сергеевна
Отец ребёнка: Некрасов Сергей Андреев
Рождение ребёнка
01.04.1827
Дочь: Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Некрасов Сергей Андреев
Рождение ребёнка
18.01.1829
Дочь: Шалепина Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Некрасов Сергей Андреев
Рождение ребёнка
25.09.1831
Отец ребёнка: Некрасов Сергей Андреев
Рождение ребёнка
12.04.1834
Дочь: Логачева Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Некрасов Сергей Андреев
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Некрасов Сергей Андреев
Рождение ребёнка
1843
Сын: Некрасов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Некрасов Сергей Андреев
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.10.1886
Причина смерти: старость