Некрасова (Некрасова) Александра Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Некрасова) Александра Тимофеева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.04.1807

Дата смерти

13.10.1886

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1807

Отец: Некрасов Тимофей Леонов

Мать: Некрасова Матрена Ефремова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1822

Муж: Некрасов Сергей Андреев

Рождение ребёнка
24.09.1823

Сын: Некрасов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Некрасов Сергей Андреев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.09.1825

Дочь: Праскева Сергеевна

Отец ребёнка: Некрасов Сергей Андреев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.04.1827

Дочь: Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Некрасов Сергей Андреев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.01.1829

Дочь: Шалепина Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Некрасов Сергей Андреев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.09.1831

Сын: Некрасов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Некрасов Сергей Андреев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.04.1834

Дочь: Логачева Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Некрасов Сергей Андреев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Некрасов Сергей Андреев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Некрасов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Некрасов Сергей Андреев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
13.10.1886
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: старость
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