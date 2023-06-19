Некрасов Тимофей Леонов
Место рождения
Дата рождения10.07.1749
Дата смертиДо 1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1749
Отец: Некрасов Леон Павлов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Некрасова Екатерина Тимофеева
Мать ребёнка: Некрасова Марфа Иванова
Рождение ребёнка
06.09.1797
Мать ребёнка: Некрасова Матрена Ефремова
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Некрасова Матрена Ефремова
Рождение ребёнка
1800
Сын: Некрасов Алексей Тимофеев
Мать ребёнка: Некрасова Матрена Ефремова
Рождение ребёнка
28.01.1801
Мать ребёнка: Некрасова Матрена Ефремова
Рождение ребёнка
24.02.1802
Сын: Некрасов Николай Тимофеев
Мать ребёнка: Некрасова Матрена Ефремова
Рождение ребёнка
01.09.1803
Мать ребёнка: Некрасова Матрена Ефремова
Рождение ребёнка
26.04.1805
Мать ребёнка: Некрасова Матрена Ефремова
Рождение ребёнка
17.04.1807
Дочь: Некрасова Александра Тимофеева
Мать ребёнка: Некрасова Матрена Ефремова
Рождение ребёнка
28.04.1810
Мать ребёнка: Некрасова Матрена Ефремова
Рождение ребёнка
09.04.1814
Мать ребёнка: Некрасова Матрена Ефремова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Марфа Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1840