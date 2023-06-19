Некрасов Тимофей Леонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Тимофей Леонов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

10.07.1749

Дата смерти

До 1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1749

Отец: Некрасов Леон Павлов

Мать: Некрасова Федосья Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Некрасова Екатерина Тимофеева

Мать ребёнка: Некрасова Марфа Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.09.1797

Сын: Некрасов Федор Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова Матрена Ефремова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Некрасов Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова Матрена Ефремова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Некрасов Алексей Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова Матрена Ефремова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.01.1801

Сын: Некрасов Семен Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова Матрена Ефремова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.02.1802

Сын: Некрасов Николай Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова Матрена Ефремова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1803

Сын: Некрасов Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова Матрена Ефремова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.04.1805

Сын: Некрасов Ефимий Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова Матрена Ефремова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.04.1807

Дочь: Некрасова Александра Тимофеева

Мать ребёнка: Некрасова Матрена Ефремова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.04.1810

Сын: Некрасов Егор Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова Матрена Ефремова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.04.1814

Сын: Некрасов Семен Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова Матрена Ефремова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Марфа Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Матрена Ефремова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1840