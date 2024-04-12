Логачев Матвей Васильев
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
04.02.1857
Рождение ребёнка
27.10.1857
Дочь: Анна Матвеева
Мать ребёнка: Логачева Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
15.11.1858
Дочь: Анастасия Матвеева
Мать ребёнка: Логачева Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Логачева Александра Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно