Логачев Матвей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогачев Матвей Васильев

Логачев Матвей Васильев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Логачев Василий Алексеев

Мать: Логачева Анна Лаврентьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
04.02.1857

Жена: Логачева Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
27.10.1857

Дочь: Анна Матвеева

Мать ребёнка: Логачева Александра Сергеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.11.1858

Дочь: Анастасия Матвеева

Мать ребёнка: Логачева Александра Сергеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Логачев Никанор Матвеев

Мать ребёнка: Логачева Александра Сергеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close