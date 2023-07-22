Крутова Устинья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Крутов Петр Федорович
Хребтово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Крутов Петр Федорович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Крутов Петр Федорович
Смерть
Неизвестно