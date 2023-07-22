Крутова Устинья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутова Устинья Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Крутов Мартьян Петрович

Отец ребёнка: Крутов Петр Федорович

Хребтово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Крутов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Крутов Петр Федорович

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Крутов Петр Федорович

Смерть
Неизвестно
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