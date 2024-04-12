Крутов Мартьян (Маркелл) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутов Мартьян (Маркелл) Петрович

Место рождения

Хребтово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Крутов Петр Федорович

Мать: Крутова Устинья Евдокимовна

Хребтово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Епистимия Мартьяновна

Мать ребёнка: Крутова Авдотья Ивановна

Хребтово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Крутов Иван Мартьянович

Мать ребёнка: Крутова Авдотья Ивановна

Хребтово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Крутова Прасковья Мартьяновна

Мать ребёнка: Крутова Авдотья Ивановна

Хребтово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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