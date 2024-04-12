Крутов Мартьян (Маркелл) Петрович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Крутов Петр Федорович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Епистимия Мартьяновна
Мать ребёнка: Крутова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Крутова Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Крутова Прасковья Мартьяновна
Мать ребёнка: Крутова Авдотья Ивановна
Смерть
Неизвестно