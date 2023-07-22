Крутов Петр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Крутова Устинья Евдокимовна
Хребтово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Крутова Устинья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Крутова Устинья Евдокимовна
Смерть
Неизвестно