Крутов Петр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутов Петр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Крутов Мартьян Петрович

Мать ребёнка: Крутова Устинья Евдокимовна

Хребтово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Крутов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Крутова Устинья Евдокимовна

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Крутова Устинья Евдокимовна

Смерть
Неизвестно