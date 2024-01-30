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Амиров Данир Халилович

Место рождения

Бичурино, Бардымский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

12.11.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЭД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бичурино, Бардымский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амирова (Масагутова) Венера Рафитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амирова (Масагутова) Венера Рафитовна

Рождение ребёнка
27.12.2007

Сын: Амиров Артур Данирович

Мать ребёнка: Амирова (Масагутова) Венера Рафитовна

Бичурино, Бардымский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.07.2012

Дочь: Амирова Ляйсан Данировна

Мать ребёнка: Амирова (Масагутова) Венера Рафитовна

Пермь, Пермский, Пермский край

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