Амиров Данир Халилович
Место рождения
Дата рождения12.11.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.2007
Мать ребёнка: Амирова (Масагутова) Венера Рафитовна
Рождение ребёнка
21.07.2012
Дочь: Амирова Ляйсан Данировна
Мать ребёнка: Амирова (Масагутова) Венера Рафитовна
Пермь, Пермский, Пермский край