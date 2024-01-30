Амирова (Масагутова) Венера Рафитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амирова (Масагутова) Венера Рафитовна

Место рождения

Междуреченский, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

07.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЭД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1977

Отец: Масагутов Рафит Миннегалимович

Мать: Масагутова (Аминовна) Альфия Аминовна

Междуреченский, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амиров Данир Халилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амиров Данир Халилович

Рождение ребёнка
14.11.1999

Сын: Дильмухаметов Эдуард Айнурович

Отец ребёнка: не указан

Муравленко, город Муравленко, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
27.12.2007

Сын: Амиров Артур Данирович

Отец ребёнка: Амиров Данир Халилович

Бичурино, Бардымский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.07.2012

Дочь: Амирова Ляйсан Данировна

Отец ребёнка: Амиров Данир Халилович

Пермь, Пермский, Пермский край

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