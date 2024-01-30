Амирова (Масагутова) Венера Рафитовна
Место рождения
Дата рождения07.12.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1999
Сын: Дильмухаметов Эдуард Айнурович
Отец ребёнка: не указан
Муравленко, город Муравленко, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
27.12.2007
Отец ребёнка: Амиров Данир Халилович
Бичурино, Бардымский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.07.2012
Дочь: Амирова Ляйсан Данировна
Отец ребёнка: Амиров Данир Халилович
Пермь, Пермский, Пермский край