Фомин Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения10.10.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каменева Алла Яковлевна
Мать ребёнка: Фомина Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фомина Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фомина Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Фомина Нина Григорьевна
Смерть
Неизвестно