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Фомин Иван Яковлевич

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Место рождения

Суя, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

10.10.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Суя, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каменева Алла Яковлевна

Мать ребёнка: Фомина Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Валерий Яковлевич

Мать ребёнка: Фомина Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Фомина Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Фомина Нина Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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