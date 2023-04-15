Фомина (Ермилова) Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Ермилова) Нина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермилов Григорий

Мать: Ермилова Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каменева Алла Яковлевна

Отец ребёнка: Фомин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Валерий Яковлевич

Отец ребёнка: Фомин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Фомин Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Фомин Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно