Фомина (Ермилова) Нина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермилов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каменева Алла Яковлевна
Отец ребёнка: Фомин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фомин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фомин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Фомин Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно