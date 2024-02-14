Токарев Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Токарева) Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Токарева (Половникова) Полина Васильевна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Лихачева (Токарева) Томара
Мать ребёнка: Токарева (Половникова) Полина Васильевна
Рождение ребёнка
30.12.1927
Дочь: (Токарева) Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Токарева (Половникова) Полина Васильевна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Щербакова (Токарева) Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Токарева (Половникова) Полина Васильевна
Смерть
1974
Похороны
Неизвестно