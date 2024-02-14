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Токарев Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Токарева) Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Токарева (Половникова) Полина Васильевна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Лихачева (Токарева) Томара

Мать ребёнка: Токарева (Половникова) Полина Васильевна

Рождение ребёнка
30.12.1927

Дочь: (Токарева) Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Токарева (Половникова) Полина Васильевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Щербакова (Токарева) Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Токарева (Половникова) Полина Васильевна

Смерть
1974
Похороны
Неизвестно

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