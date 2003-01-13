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(Токарева) Валентина Михайловна

Место рождения

Алма-Ата

Дата рождения

30.12.1927

Дата смерти

13.01.2003

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1927

Отец: Токарев Михаил Михайлович

Мать: Токарева (Половникова) Полина Васильевна

Рождение ребёнка
21.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токарев Александр

Рождение ребёнка
30.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токарев Александр

Смерть
13.01.2003
Похороны
Неизвестно

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