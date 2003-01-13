(Токарева) Валентина Михайловна
Место рожденияАлма-Ата
Дата рождения30.12.1927
Дата смерти13.01.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1927
Рождение ребёнка
21.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Токарев Александр
Рождение ребёнка
30.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Токарев Александр
Смерть
13.01.2003
Похороны
Неизвестно