Токарева (Половникова) Полина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарева (Половникова) Полина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Токарева) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Токарев Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Лихачева (Токарева) Томара

Отец ребёнка: Токарев Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
30.12.1927

Дочь: (Токарева) Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Токарев Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Щербакова (Токарева) Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Токарев Михаил Михайлович

Смерть
1972
Похороны
Неизвестно

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