Москаленко (Быкова) Лидия
Место рожденияБрянск
Дата рождения13.07.1943
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1943
Отец: Быков Мартын
Мать: Быкова Екатерина
Брянск
Рождение ребёнка
02.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Москаленко Михаил
Семипалатинск
Рождение ребёнка
13.03.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Москаленко Михаил
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак шейки матки