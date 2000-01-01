Москаленко (Быкова) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москаленко (Быкова) Лидия

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Место рождения

Брянск

Дата рождения

13.07.1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1943

Отец: Быков Мартын

Мать: Быкова Екатерина

Брянск
Рождение ребёнка
02.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Москаленко Михаил

Семипалатинск
Рождение ребёнка
13.03.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Москаленко Михаил

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак шейки матки
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