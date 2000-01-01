Быков Мартын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быков Мартын

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1943 г.р.
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Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1943

Дочь: Москаленко Лидия

Мать ребёнка: Быкова Екатерина

Брянск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Быкова Екатерина

Брянск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Быкова Екатерина

Брянск
Смерть
Неизвестно
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