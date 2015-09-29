Гудым-Бабкова Антонина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудым-Бабкова Антонина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1937

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1937

Отец: Бабков Сергей не известно

Мать: Бабкова-Крюкова Василиса неизвестно

Рождение ребёнка
01.05.1959

Дочь: Тищенко-Гудым Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Гудым Александр Федорович

Рождение ребёнка
18.05.1963

Дочь: Сафоненко- Гудым Ирина Александровна

Отец ребёнка: Гудым Александр Федорович

Рождение ребёнка
27.08.1972

Дочь: Гудым Наталья Александровна

Отец ребёнка: Гудым Александр Федорович

Развод
Около 1980

Муж: Гудым Александр Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гудым Александр Федорович

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