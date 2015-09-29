Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Сафоненко- Гудым Ирина Александровна
Сафоненко- Гудым Ирина Александровна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.05.1963
Пол
Женский
Отец
Гудым Александр Федорович
1932 г.р.
Мать
Гудым-Бабкова Антонина Сергеевна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮД
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1963
Отец:
Гудым Александр Федорович
Мать:
Гудым-Бабкова Антонина Сергеевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия