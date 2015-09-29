Сафоненко- Гудым Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафоненко- Гудым Ирина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1963

Отец: Гудым Александр Федорович

Мать: Гудым-Бабкова Антонина Сергеевна

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