Гудым Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудым Александр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1932

Дата смерти

29.09.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1932

Отец: Гудым Федор Семенович

Мать: Гудым-Школа Ольга Ивановна

Бракосочетание
1948

Жена: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1959

Дочь: Тищенко-Гудым Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Гудым-Бабкова Антонина Сергеевна

Рождение ребёнка
18.05.1963

Дочь: Сафоненко- Гудым Ирина Александровна

Мать ребёнка: Гудым-Бабкова Антонина Сергеевна

Рождение ребёнка
27.08.1972

Дочь: Гудым Наталья Александровна

Мать ребёнка: Гудым-Бабкова Антонина Сергеевна

Развод
Около 1980

Жена: Гудым-Бабкова Антонина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудым-Бабкова Антонина Сергеевна

Смерть
29.09.2015
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