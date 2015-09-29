Гудым Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1932
Дата смерти29.09.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1932
Отец: Гудым Федор Семенович
Бракосочетание
1948
Жена: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1959
Дочь: Тищенко-Гудым Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Гудым-Бабкова Антонина Сергеевна
Рождение ребёнка
18.05.1963
Дочь: Сафоненко- Гудым Ирина Александровна
Мать ребёнка: Гудым-Бабкова Антонина Сергеевна
Рождение ребёнка
27.08.1972
Дочь: Гудым Наталья Александровна
Мать ребёнка: Гудым-Бабкова Антонина Сергеевна
Развод
Около 1980
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.09.2015