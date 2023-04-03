Мещанева/Мещанова (Чернова) Ольга Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещанева/Мещанова (Чернова) Ольга Константиновна

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Место рождения

Пензенская обл., Неверкинский р-н, с. Старая Андреевка

Дата рождения

14.06.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

Муж

1924 г.р.

Дети

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1953 г.р.
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1961 г.р.

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1927

Отец: Чернов/иванов Константин Иванович

Мать: Чернова/иванова Анна Савельевна

Пензенская обл., Неверкинский р-н, с. Старая Андреевка
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мещанев/мещанов Иван Семенович

Пензенская обл., Неверкинский р-н, с. Старая Андреевка
Рождение ребёнка
1953

Сын: Мещанев Александр Иванович

Отец ребёнка: Мещанев/мещанов Иван Семенович

Пензенская обл., Неверкинский р-н, с. Старая Андреевка
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мещанев/мещанов Иван Семенович

Пензенская обл., Неверкинский р-н, с. Старая Андреевка
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мещанев/мещанов Иван Семенович

Пензенская обл., Неверкинский р-н, с. Старая Андреевка
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мещанев/мещанов Иван Семенович

Пензенская обл., Неверкинский р-н, с. Старая Андреевка
Рождение ребёнка
1961

Сын: Мещанев/мещанов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Мещанев/мещанов Иван Семенович

Пензенская обл., Неверкинский р-н, с. Старая Андреевка
Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мещанев/мещанов Иван Семенович

Пензенская обл., Неверкинский р-н, с. Старая Андреевка
Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мещанев/мещанов Иван Семенович

Пензенская обл., Неверкинский р-н, с. Старая Андреевка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мещанев/мещанов Иван Семенович

Смерть
Неизвестно
Пензенская обл., Неверкинский р-н, с. Старая Андреевка
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