Мещанева/Мещанова (Чернова) Ольга Константиновна
Место рожденияПензенская обл., Неверкинский р-н, с. Старая Андреевка
Дата рождения14.06.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1927
Пензенская обл., Неверкинский р-н, с. Старая Андреевка
Рождение ребёнка
1948
Пензенская обл., Неверкинский р-н, с. Старая Андреевка
Рождение ребёнка
1953
Сын: Мещанев Александр Иванович
Отец ребёнка: Мещанев/мещанов Иван Семенович
Пензенская обл., Неверкинский р-н, с. Старая Андреевка
Рождение ребёнка
1954
Пензенская обл., Неверкинский р-н, с. Старая Андреевка
Рождение ребёнка
1955
Пензенская обл., Неверкинский р-н, с. Старая Андреевка
Рождение ребёнка
1957
Пензенская обл., Неверкинский р-н, с. Старая Андреевка
Рождение ребёнка
1961
Сын: Мещанев/мещанов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Мещанев/мещанов Иван Семенович
Пензенская обл., Неверкинский р-н, с. Старая Андреевка
Рождение ребёнка
1963
Пензенская обл., Неверкинский р-н, с. Старая Андреевка
Рождение ребёнка
1966
Пензенская обл., Неверкинский р-н, с. Старая Андреевка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Пензенская обл., Неверкинский р-н, с. Старая Андреевка