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Чернов/Иванов Константин Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1927 г.р.
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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1927

Дочь: Мещанева/мещанова Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Чернова/иванова Анна Савельевна

Пензенская обл., Неверкинский р-н, с. Старая Андреевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернова/иванова Анна Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернова/иванова Анна Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернова/иванова Анна Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернова/иванова Анна Савельевна

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