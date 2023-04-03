Чернов/Иванов Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1927
Дочь: Мещанева/мещанова Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Чернова/иванова Анна Савельевна
Пензенская обл., Неверкинский р-н, с. Старая Андреевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно