Чернова/Иванова (Улбутова) Анна Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернова/Иванова (Улбутова) Анна Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1927 г.р.
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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1927

Дочь: Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Чернов/иванов Константин Иванович

Старая Андреевка, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернов/иванов Константин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернов/иванов Константин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернов/иванов Константин Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернов/иванов Константин Иванович

Смерть
Неизвестно