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Позняков Павел Миронов

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

После 1831

Пол

Мужской

Отец

Около 1778 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1798 г.р.

Дети

1816 г.р.
Между 1816 и 1831 г.р.
Между 1816 и 1831 г.р.
Между 1816 и 1831 г.р.
Между 1816 и 1831 г.р.
Между 1816 и 1831 г.р.

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Позняков Мирон Аникеев

Мать: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
24.01.1815 ст.

Жена: Познякова Аксинья Тимофеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.07.1816 ст.

Дочь: Познякова Марфа Павлова

Мать ребёнка: Познякова Аксинья Тимофеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Между 1816 и 1831

Сын: Позняков Василий Павлов

Мать ребёнка: Познякова Аксинья Тимофеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Между 1816 и 1831

Сын: Позняков Петр Павлов

Мать ребёнка: Познякова Аксинья Тимофеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Между 1816 и 1831

Сын: Позняков Афанасий Павлов

Мать ребёнка: Познякова Аксинья Тимофеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Между 1816 и 1831

Дочь: Познякова Авдотья Павлова

Мать ребёнка: Познякова Аксинья Тимофеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Между 1816 и 1831

Дочь: Познякова Авдотья Павлова

Мать ребёнка: Познякова Аксинья Тимофеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.03.1818 ст.

Сын: Позняков Агап Павлов

Мать ребёнка: Познякова Аксинья Тимофеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1831
Во временной отлучке по увольнению общества с 1831 года
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