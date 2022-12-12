Позняков Павел Миронов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиПосле 1831
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Позняков Мирон Аникеев
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1815 ст.
Рождение ребёнка
04.07.1816 ст.
Дочь: Познякова Марфа Павлова
Мать ребёнка: Познякова Аксинья Тимофеева
Рождение ребёнка
Между 1816 и 1831
Мать ребёнка: Познякова Аксинья Тимофеева
Рождение ребёнка
Между 1816 и 1831
Сын: Позняков Петр Павлов
Мать ребёнка: Познякова Аксинья Тимофеева
Рождение ребёнка
Между 1816 и 1831
Мать ребёнка: Познякова Аксинья Тимофеева
Рождение ребёнка
Между 1816 и 1831
Дочь: Познякова Авдотья Павлова
Мать ребёнка: Познякова Аксинья Тимофеева
Рождение ребёнка
Между 1816 и 1831
Дочь: Познякова Авдотья Павлова
Мать ребёнка: Познякова Аксинья Тимофеева
Рождение ребёнка
15.03.1818 ст.
Сын: Позняков Агап Павлов
Мать ребёнка: Познякова Аксинья Тимофеева
Смерть
После 1831
Во временной отлучке по увольнению общества с 1831 года