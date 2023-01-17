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Позняков Мирон Аникеев

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Отец

Около 1738 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Позняков Аникей Егоров

Мать: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Позняков Павел Миронов

Мать ребёнка: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Позняков Липат Миронов

Мать ребёнка: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Познякова Федосья Миронова

Мать ребёнка: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Познякова Анна Миронова

Мать ребёнка: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1814
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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