Позняков Мирон Аникеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Позняков Аникей Егоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1797
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Познякова Федосья Миронова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Познякова Анна Миронова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1814