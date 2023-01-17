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Познякова Аксинья Тимофеева

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Место рождения

Малая Грибановка

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

После 1831

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1797 г.р.

Дети

1816 г.р.
Между 1816 и 1831 г.р.
Между 1816 и 1831 г.р.
Между 1816 и 1831 г.р.
Между 1816 и 1831 г.р.
Между 1816 и 1831 г.р.

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1815 ст.

Муж: Позняков Павел Миронов

Рождение ребёнка
04.07.1816 ст.

Дочь: Познякова Марфа Павлова

Отец ребёнка: Позняков Павел Миронов

Рождение ребёнка
Между 1816 и 1831

Сын: Позняков Афанасий Павлов

Отец ребёнка: Позняков Павел Миронов

Рождение ребёнка
Между 1816 и 1831

Сын: Позняков Василий Павлов

Отец ребёнка: Позняков Павел Миронов

Рождение ребёнка
Между 1816 и 1831

Дочь: Познякова Авдотья Павлова

Отец ребёнка: Позняков Павел Миронов

Рождение ребёнка
Между 1816 и 1831

Сын: Позняков Петр Павлов

Отец ребёнка: Позняков Павел Миронов

Рождение ребёнка
Между 1816 и 1831

Дочь: Познякова Авдотья Павлова

Отец ребёнка: Позняков Павел Миронов

Рождение ребёнка
15.03.1818 ст.

Сын: Позняков Агап Павлов

Отец ребёнка: Позняков Павел Миронов

Смерть
После 1831
Во временной отлучке по увольнению общества с 1831 года
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