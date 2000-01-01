Альпов Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смерти1894
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Альпов Александр Павлович
Мать ребёнка: Альпова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Альпов Иван Павлович
Мать ребёнка: Альпова Мария Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Пантыл 1888, с. Мултан с 1889
Смерть
1894