Альпов Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альпов Павел Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

1894

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Альпов Василий Иванович

Мать: Альпова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Альпов Александр Павлович

Мать ребёнка: Альпова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Альпов Иван Павлович

Мать ребёнка: Альпова Мария Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Пантыл 1888, с. Мултан с 1889
Смерть
1894
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