Альпова (Васнецова) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альпова (Васнецова) Екатерина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Васнецов Андрей Васильевич

Мать: Васнецова Афанасия Александровна

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Альпов Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Альпов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Альпов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Альпов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Альпов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Альпов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Альпов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Альпов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Ефросинья Васильевна

Отец ребёнка: Альпов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Альпов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Альпов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Альпов Василий Иванович

Пиксур, Даровской муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
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