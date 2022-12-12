Альпова (Васнецова) Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Рождение ребёнка
Около 1861
Отец ребёнка: Альпов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1864
Отец ребёнка: Альпов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Альпов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Альпов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Альпов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Альпов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Ефросинья Васильевна
Отец ребёнка: Альпов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Альпов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Альпов Василий Иванович
Пиксур, Даровской муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно