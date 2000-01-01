Альпова Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Альпов Александр Павлович
Отец ребёнка: Альпов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Альпов Иван Павлович
Отец ребёнка: Альпов Павел Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно