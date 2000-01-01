Альпова Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАльпова Мария Николаевна

Альпова Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Альпов Александр Павлович

Отец ребёнка: Альпов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Альпов Иван Павлович

Отец ребёнка: Альпов Павел Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
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