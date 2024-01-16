Лукина Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.12.1885
Дочь: Анисья Гордеевна
Отец ребёнка: Лукин Гордий (Гордей) Павлович
Запись в МК 1885
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Параскева (Прасковья) Гордеевна
Отец ребёнка: Лукин Гордий (Гордей) Павлович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Лукин Гордий (Гордей) Павлович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Лукин Иван Гордеевич
Отец ребёнка: Лукин Гордий (Гордей) Павлович
Смерть
Неизвестно