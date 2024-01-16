Лукин Гордий (Гордей) Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Лукин Павел
Рождение ребёнка
25.12.1885
Дочь: Анисья Гордеевна
Мать ребёнка: Лукина Наталья Дмитриевна
Запись в МК 1885
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Параскева (Прасковья) Гордеевна
Мать ребёнка: Лукина Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Лукина Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Лукин Иван Гордеевич
Мать ребёнка: Лукина Наталья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно