Лукин Гордий (Гордей) Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукин Гордий (Гордей) Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Лукин Павел

Мать: Лукина Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
25.12.1885

Дочь: Анисья Гордеевна

Мать ребёнка: Лукина Наталья Дмитриевна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Запись в МК 1885
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Параскева (Прасковья) Гордеевна

Мать ребёнка: Лукина Наталья Дмитриевна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Лукин Кирилл Гордеевич

Мать ребёнка: Лукина Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Лукин Иван Гордеевич

Мать ребёнка: Лукина Наталья Дмитриевна

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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