Елена Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

15.06.1770 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1737

Муж: Самуил Артемьев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1738

Сын: Фёдор Самуйлов

Отец ребёнка: Самуил Артемьев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1742 ст.

Дочь: Марфа Самуйлова

Отец ребёнка: Самуил Артемьев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1742 ст.

Дочь: Марья Самуйлова

Отец ребёнка: Самуил Артемьев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1748

Сын: Иван Самуйлов

Отец ребёнка: Самуил Артемьев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1752 ст.

Сын: Кузьма Самуйлов

Отец ребёнка: Самуил Артемьев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1753 ст.

Сын: Агафон Самуйлов

Отец ребёнка: Самуил Артемьев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1754

Сын: Василий Самуйлов

Отец ребёнка: Самуил Артемьев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Год рождения уточнён по ИВ
Смерть
15.06.1770 ст.
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

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