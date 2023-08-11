Елена Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти15.06.1770 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1737
Муж: Самуил Артемьев
Рождение ребёнка
1738
Сын: Фёдор Самуйлов
Отец ребёнка: Самуил Артемьев
Рождение ребёнка
01.09.1742 ст.
Дочь: Марфа Самуйлова
Отец ребёнка: Самуил Артемьев
Рождение ребёнка
01.09.1742 ст.
Дочь: Марья Самуйлова
Отец ребёнка: Самуил Артемьев
Рождение ребёнка
1748
Сын: Иван Самуйлов
Отец ребёнка: Самуил Артемьев
Рождение ребёнка
01.11.1752 ст.
Сын: Кузьма Самуйлов
Отец ребёнка: Самуил Артемьев
Рождение ребёнка
22.08.1753 ст.
Сын: Агафон Самуйлов
Отец ребёнка: Самуил Артемьев
Рождение ребёнка
1754
Сын: Василий Самуйлов
Отец ребёнка: Самуил Артемьев
Год рождения уточнён по ИВ
Смерть
15.06.1770 ст.