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Марья Самуйлова

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

01.09.1742 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1742 ст.

Отец: Самуил Артемьев

Мать: Елена Григорьева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
01.06.1756 ст.

Муж: Яков Афанасьев

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Матвей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Афанасьев

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.02.1767 ст.

Сын: Никифор Яковлев

Отец ребёнка: Яков Афанасьев

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.10.1769 ст.

Сын: Ларион Яковлев

Отец ребёнка: Яков Афанасьев

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.02.1772 ст.

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Афанасьев

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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