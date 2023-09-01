Марья Самуйлова
Место рождения
Дата рождения01.09.1742 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1742 ст.
Отец: Самуил Артемьев
Мать: Елена Григорьева
Бракосочетание
01.06.1756 ст.
Муж: Яков Афанасьев
Рождение ребёнка
1762
Сын: Матвей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Афанасьев
Рождение ребёнка
09.02.1767 ст.
Сын: Никифор Яковлев
Отец ребёнка: Яков Афанасьев
Рождение ребёнка
21.10.1769 ст.
Сын: Ларион Яковлев
Отец ребёнка: Яков Афанасьев
Рождение ребёнка
03.02.1772 ст.
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Афанасьев
Смерть
Неизвестно