Кривоносова Прасковья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоносова Прасковья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Кривоносовъ Иванъ

Отец ребёнка: Кривоносовъ Спиридонъ

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Кривоносовъ Елизаръ

Отец ребёнка: Кривоносовъ Спиридонъ

Рождение ребёнка
1765

Сын: Кривоносовъ Миронъ

Отец ребёнка: Кривоносовъ Спиридонъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоносовъ Спиридонъ

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