Кривоносова Прасковья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Кривоносовъ Иванъ
Отец ребёнка: Кривоносовъ Спиридонъ
Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1761
Сын: Кривоносовъ Елизаръ
Отец ребёнка: Кривоносовъ Спиридонъ
Рождение ребёнка
1765
Сын: Кривоносовъ Миронъ
Отец ребёнка: Кривоносовъ Спиридонъ
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно